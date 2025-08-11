Your Home for Penn State Nittany Lions Football

Posted on August 11, 2025

NEWSTALK 93.9 & 910 WSBA is your home for the Penn State Nittany Lions during the 2025 season. Hear Steve Jones and Jack Ham on the call for every game, broadcast in York on WSBA 93.9-FM and 910-AM . Coverage begins 90 minutes prior to kickoff. 

Saturday, Aug. 30 – 3:30pm – vs Nevada

Saturday, Sept. 6 – 12:00pm – vs Florida International (THON Game)

Saturday, Sept. 13 – 3:30pm – vs Villanova

Saturday, Sept. 27 – 7:30pm – vs Oregon (White Out)

Saturday, Oct. 4 – Time TBD – at UCLA

Saturday, Oct. 11 – Time TBD – vs Northwestern (Homecoming & Stripe Out)

Saturday, Oct. 18 – Time TBD – at Iowa

Saturday, Nov. 1 – Time TBD – at Ohio State

Saturday, Nov. 8 – Time TBD – vs Indiana (Helmet Stripe)

Saturday, Nov. 15 – Time TBD – at Michigan State

Saturday, Nov. 22 – Time TBD – vs Nebraska (Senior Day)

Friday, Nov. 29 – Time TBD – at Rutgers