Your Home for Penn State Nittany Lions Football

NEWSTALK 93.9 & 910 WSBA is your home for the Penn State Nittany Lions during the 2025 season. Hear Steve Jones and Jack Ham on the call for every game, broadcast in York on WSBA 93.9-FM and 910-AM . Coverage begins 90 minutes prior to kickoff.
Saturday, Aug. 30 – 3:30pm – vs Nevada
Saturday, Sept. 6 – 12:00pm – vs Florida International (THON Game)
Saturday, Sept. 13 – 3:30pm – vs Villanova
Saturday, Sept. 27 – 7:30pm – vs Oregon (White Out)
Saturday, Oct. 4 – Time TBD – at UCLA
Saturday, Oct. 11 – Time TBD – vs Northwestern (Homecoming & Stripe Out)
Saturday, Oct. 18 – Time TBD – at Iowa
Saturday, Nov. 1 – Time TBD – at Ohio State
Saturday, Nov. 8 – Time TBD – vs Indiana (Helmet Stripe)
Saturday, Nov. 15 – Time TBD – at Michigan State
Saturday, Nov. 22 – Time TBD – vs Nebraska (Senior Day)
Friday, Nov. 29 – Time TBD – at Rutgers